Ukraine: Poroschenko ist Spitzenkandidat

Kiew. Der abgewählte ukrainische Präsident Petro Poroschenko tritt als Spitzenkandidat seiner Partei Europäische Solidarität bei der Parlamentswahl Mitte Juli an. Das wurde am Sonntag auf einem Parteikongress in Kiew beschlossen. Dabei stellte Poroschenko erneut einen Beitritt seines Landes zu EU und NATO in Aussicht. Das war bereits als Staatsoberhaupt eines seiner zentralen Versprechen. (dpa/jW)