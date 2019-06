Der Zweitbeste

Porto. Das erste Halbfinale der neuen Nations League gewann Portugal am Mittwoch abend 3:1 gegen die Schweiz. Alle drei Treffer der Seleção erzielte Cristiano Ronaldo (25. Minute/88./90.). In 157 Länderspielen hat »CR7« damit 88mal getroffen. Er ist der zweiterfolgreichste Nationalstürmer nach Ali Daei (Iran/109 Tore). Die Plätze drei bis sechs belegen Ferenc Puskas (Ungarn/84), Kunishige Kamamoto (Japan/80), Hussain Said (Irak/78) und Pelé (Brasilien/77). (sid/jW)