Franco wird vorerst nicht umgebettet

Madrid. Die für den 10. Juni angesetzte Umbettung des Leichnams von Diktator Francisco Franco findet in Spanien vorerst nicht statt. Das Oberste Gericht in Madrid gab am Dienstag einem Einspruch der Familie des Faschisten einstweilig statt. Nach einer Entscheidung vom März 2019 sollten die Gebeine aus dem »Tal der Gefallenen« unter Ausschluss der Öffentlichkeit exhumiert werden. Das riesige Mausoleum ist eine Pilgerstätte für Faschisten und Neofaschisten. (dpa/jW)