China kritisiert Äußerungen von Pompeo

Beijing. China hat empört auf Äußerungen von US-Außenminister Michael Pompeo reagiert. Sein »wirres Geschimpfe und blödsinniges Gestammel« würden »im Mülleimer der Geschichte« landen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Beijing am Dienstag. Pompeo hatte unter anderem erklärt, dass sich Hoffnungen auf eine offenere, tolerantere Gesellschaft in China »zerschlagen« hätten. Pompeos Äußerungen seien ein »bösartiger Angriff auf das politische Systems Chinas« und stellte eine »ernste Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas« dar, sagte Ministeriumssprecher Geng Shuang. (AFP/jW)