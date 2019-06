Paris. Petkovic-Bezwingerin Ashleigh Barty und die ehemalige US-Open-Finalistin Madison Keys haben das Viertelfinale der French Open erreicht. Die an Nummer acht gesetzte Barty gewann am Montag bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Paris gegen Sofia Kenin aus den USA 6:3, 3:6, 6:0. Barty hatte sich in der dritten Runde gegen Andrea Petkovic durchgesetzt, Kenin ihre Landsfrau Serena Williams besiegt. (dpa/jW)