Regierungspräsident von Kassel tot

Kassel. In der Nacht zum Sonntag ist der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) tot in seinem Garten aufgefunden worden. Die genauen Todesumstände waren bis Redaktionsschluss unklar. Nach dpa-Informationen war an der Leiche des 65jährigen eine Schusswunde entdeckt worden. Lübcke hatte zehn Jahre lang das Regierungspräsidium Kassel geleitet, eine Verwaltungsbehörde auf mittlerer Ebene. (dpa/jW)