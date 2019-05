Hamburg. Dieter Hecking ist neuer Trainer beim Hamburger SV. Dies gab der Fußballzweitligist am Mittwoch bekannt. Hecking arbeitete zuletzt als Chefcoach bei Borussia Mönchengladbach und führte den Erstligisten in die Europa League. Dennoch trennte sich der Verein ein Jahr vor Vertragsende von ihm. In Hamburg unterschrieb Hecking einen Kontrakt bis 2020 – mit Verlängerungsoption im Falle des Bundesliga-Aufstiegs. (sid/jW)