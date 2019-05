Ärzte warnen vor Telemedizin

Münster. Die Kassenärzte dringen auf »vernünftige Preise und Regeln« für neue digitale Angebote in den Praxen und warnen vor überzogenen Erwartungen. »Telemedizin ist kein Medizin-Discounter«, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, anlässlich einer Vertreterversammlung am Montag in Münster. Sie schaffe auch keine neuen Ärzte und nicht mehr Arbeitszeit. (dpa/jW)