Helaba macht ein Fünftel weniger Gewinn

Frankfurt/Main. Der Gewinn der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist wegen gestiegener Verwaltungskosten und einer höheren Risikovorsorge eingebrochen. Im ersten Quartal verdiente Deutschlands drittgrößte Landesbank vor Steuern 64 Millionen Euro, etwa 20 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Helaba am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Dennoch erwarte der Vorstand »für 2019 unverändert ein Ergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau«, bekräftigte Vorstandschef Herbert Hans Grüntker. (dpa/jW)