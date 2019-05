Türkei: Militärangriff im Norden Iraks

Istanbul. Ankara hat im Nordirak einen Militäreinsatz gegen angebliche Mitglieder der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK begonnen. Türkische Sender zeigten Bilder von Soldaten am Boden und von Helikoptern. Das Verteidigungsministerium bestätigte in einer Stellungnahme am Dienstag, dass der Einsatz seit Montag abend im Gange sei. Gleichzeitig war am Dienstag der irakische Präsident Barham Salih zu Besuch in der Türkei. Für den Abend war ein Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan geplant. (dpa/jW)