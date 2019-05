Proteste in Pakistan gegen Militär

Islamabad. Tausende Menschen haben in der Nacht zu Dienstag in mehreren Städten Pakistans gegen das Militär demonstriert. Mitglieder und Anhänger der »Bewegung für den Schutz der Paschtunen« (Pashtun Tahafuz Movement, PTM) skandierten Parolen gegen die Armee und forderten die Freilassung ihrer Führer, wie auf Videos in »sozialen Medien« zu sehen war. (dpa/jW)