Der AfD-Kandidat

Dortmund. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mitteilte, hat sich AfD-Kandidat Uwe Vetterlein auch aus dem Präsidium des DHB zurückgezogen. Der Landesverband Sachsen hatte Vetterlein am Freitag wegen dessen AfD-Kandidatur bei den sächsischen Kommunalwahlen das Vertrauen entzogen. Das DHB-Präsidium sah bei seiner turnusmäßigen Sitzung am Montag in Stuttgart ebenfalls keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit. Vetterlein erklärte anschließend seinen Rücktritt. (dpa/jW)