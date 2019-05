Wie im Märchen (1)

Bergamo. Bengalische Feuer, unbändiger Jubel – auf den Straßen Bergamos war in der Nacht zum Montag die Hölle los. Mit einem 3:1-Sieg gegen Sassuolo Calcio hatte Atalanta Bergamo am Sonntag die Saison in der Serie A auf Platz drei abgeschlossen. Branchenriesen wie Inter Mailand, AC Mailand oder AS Rom liegen in der Abschlusstabelle hinter dem Klub ohne große Namen oder großes Geld. Atalanta spielt damit in der kommenden Saison in der Champions League. Stammkraft auf der Außenbahn ist der Emmericher Robin Gosens (24), der mit 18 noch »besseren Bauernfußball« spielte, wie er dem Magazin 11 Freunde mal erzählte. (sid/jW)