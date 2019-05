Shinzo Abe will Kim Jong Un treffen

Tokio. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un erneut ein Gipfeltreffen angeboten. US-Präsident Donald Trump habe einem solchen Treffen zugestimmt, sagte Abe am Montag nach Gesprächen mit Trump in Tokio. »Ich muss den Vorsitzenden Kim persönlich treffen«, sagte Abe, der einen »offenen Meinungsaustausch« ohne Vorbedingungen in Aussicht stellte. Trump habe ihm seine »uneingeschränkte Unterstützung« für ein solches Treffen zugesichert. Es gebe aber bisher »keinen konkreten Plan« für eine Begegnung.

Trump sagte bei einer Pressekonferenz mit Abe in Tokio, Kim sei »sehr intelligent« und wisse, dass mit Atomwaffen »nur Schlechtes passieren kann«. (AFP/jW)