Rumänen stimmen gegen Korruption

Bukarest. Die Rumänen haben bei einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für eine konsequente Bestrafung korrupter Amtspersonen gestimmt. Außerdem soll die Regierung nicht mehr Justizgesetze zugunsten von Korruptionsverdächtigen ändern können. Rund 89 Prozent der Wähler sprachen sich für die Anträge aus, wie das zentrale Wahlbüro in Bukarest am Montag mitteilte. Allerdings ist das Referendum, das am Sonntag parallel zur EU-Wahl abgehalten wurde, nicht rechtsverbindlich. (dpa/jW)