Berlin. Als Stimme von Schnatterinchen unterhielt Friedgard Kurze Generationen von DDR-Fernsehzuschauern. Wie ihr Enkelsohn Tom Lachmann am Montag mitteilte, starb die Schauspielerin und Sprecherin bereits am 19. Mai, wenige Tage vor ihrem 91. Geburtstag, in Berlin. Kurze hatte die Quasselente Schnatterinchen Ende der 50er Jahre zusammen mit Heinz Schröder entwickelt. Sie führte die Puppe und lieh ihr die Stimme – bis zur Abwicklung des DDR-Fernsehens im Jahre 1991. DDR-»Abendgruß«-Produktionen mit Schnatterinchen und dem Kobold Pittiplatsch (Schröder) werden regelmäßig im »Sandmännchen« wiederholt. (dpa/jW)