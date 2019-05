Haft für Chef von Rumäniens Sozialdemokraten

Bukarest. Ein Berufungsgericht in Rumänien hat die Haftstrafe für den Parteichef der regierenden Sozialdemokraten in einer Scheinbeschäftigungsaffäre bestätigt. Das Oberste Gericht in Bukarest wies die Berufung von Liviu Dragnea am Montag zurück. Dragnea war im Juni 2018 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er zwei Frauen, die eigentlich für seine Partei arbeiteten, Stellen bei der Stadtverwaltung in seinem Wahlkreis verschafft hatte. Nach der Abweisung seiner Berufung muss er sich nun binnen 24 Stunden bei der Polizei melden, um die Haft anzutreten. (AFP/jW)