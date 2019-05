Bratislava. Die russische Eishockeyauswahl hat das Halbfinale der Eishockey-WM in der Slowakei überraschend gegen Finnland verloren. Gestoppt wurde die »Rote Maschine« durch eine starke Kollektivleistung im Defensivbereich. Das Tor des Spiels erzielte Marko Anttila von Jokerit Helsinki in der 51. Minute. Am Sonntag (nach Redaktionsschluss) trafen die Finnen im Finale auf Kanada. (dpa/jW)