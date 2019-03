Vollständig zerschlagen

jW Archiv Hitler auf der Prager Burg, 15. März 1939

Ende September 1938 war Großbritannien bereit, die tschechischen Grenzgebiete, das sogenannte Sudetenland, an Nazideutschland zu übergeben. Die deutsche Führung drängte wegen der aufgewühlten internationalen Stimmung auf sofortige Annexion. London forderte jedoch eine »geordnete« Übergabe, was mehr Zeit beansprucht hätte. Um die Stimmung im Ausland zu beruhigen, versicherte Hitler am 26. September vor dem Reichstag, die Annexion der Sudetengebiete sei »die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa habe«. Nach dem Münchener Abkommen vom 29. September waren die Grenzgebiete bis zum 10. Oktober vollständig von der Wehrmacht besetzt. Schon einen Tag später begann das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) mit Vorbereitungen eines Angriffs auf die noch unbesetzte Tschechoslowakei (CSR). In der Weisung vom 21. Oktober war festgelegt, die Wehrmacht müsse sich darauf einrichten, jederzeit die »Erledigung der Resttschechei« durchzuführen. Der überraschende Überfall wurde als Blitzkrieg geplant, der derart schnell zum militärischen Sieg führe, dass der CSR, wie es in der Weisung heißt, »jede Möglichkeit planmäßiger Gegenwehr genommen« werde und ausländische Mächte keine Eingriffsmöglichkeit erhalten.

Separatisten

In den Konzepten zur Zerschlagung der CSR kam der Slowakei eine Schlüsselrolle zu. Hermann Göring, der »zweite Mann« in der Nazihierarchie, meinte nach einer Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes: »Eine Tschechei ohne Slowakei ist uns (…) restlos ausgeliefert.« Parallel zu den militärischen Planungen intensivierten die deutschen Machthaber die Kontakte zu slowakischen Separatisten. Diese hatten nach der Abspaltung des Sudetenlandes einen politisch schweren Stand. Prag gewährte der Slowakei weitgehende Autonomie mit eigener Regierung und einem Parlament. Die Gespräche der Berliner Führung mit slowakischen Separatisten seit dem Jahreswechsel 1938/39 wurden maßgeblich von Franz Karmasin, »Führer« der deutschen Minderheit in der Slowakei, vorbereitet (nach 1945 war Karmasin führender Funktionär in der »Sudetendeutschen Landsmannschaft«).

Berlin drängte die meist klerikal-faschistischen Separatisten, die Unabhängigkeit von Prag zu fordern und dafür nötigenfalls eine Staatskrise – bis hin zum Aufstand – auszulösen, die den Anlass zur Intervention der Wehrmacht geben sollte. In einer undatierten Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes wird eine Weisung Görings zitiert, in der es hieß, die »Bestrebungen der Slowaken auf Selbständigkeit« seien »in geeigneter Weise (zu) unterstützen«. Die slowakischen Faschisten griffen gierig zu. In einer Aufzeichnung über ein Gespräch Görings mit führenden Separatisten heißt es, diese strebten eine selbständige Slowakei »unter stärkster politischer, wirtschaftlicher, militärischer Anlehnung an Deutschland« an. In dem neuen Staat werde das »Judenproblem (…) ähnlich wie in Deutschland gelöst« und die »Kommunistische Partei verboten«.

Im Februar/März 1939 hatten die Separatisten »wunschgemäß« die Staatskrise gegen die Prager Regierung verschärft. Berlin begann die finalen Aktionen zur Zerschlagung der CSR. Am 8. März erklärte Hitler vor Vertretern der Wirtschaft, der Nazipartei und der Generalität, es sei Befehl gegeben worden, »nicht später als am 15. März die Tschechoslowakei militärisch zu besetzen«. Er fügte hinzu: »Polen wird folgen.«

Am 13. März wurde Jozef Tiso, Regierungschef der autonomen Slowakei und Vorsitzender der klerikal-faschistischen Hlinka-Partei, mit einem deutschen Sonderflugzeug nach Berlin gebracht. Hitler verlangte die sofortige Unabhängigkeitserklärung, die noch am 14. März im slowakischen Parlament verkündet wurde. Berlin diktierte einen »Schutzvertrag für die Slowakei«, durch den der Landesteil formal zu einem selbständigen Staat unter »deutschem Schutz« erklärt, tatsächlich aber zu einem von Klerikalfaschisten verwalteten deutschen Besatzungsgebiet wurde, das zudem erhebliche Teile seines Territoriums an Ungarn sowie eine etwa 10.000 Quadratkilometer große »Schutzzone« von der polnischen Grenze bis nach Bratislava unter direkter deutscher Verwaltung abgeben musste.

Okkupation

Am 14. März abends kam auf Befehl der Nazis der tschechische Staatspräsident Emil Hacha nach Berlin. Wegen der Staatskrise in der CSR sei, wie Hitler sagte, der Einmarsch deutscher Truppen »unabwendbar«. Der Präsident wurde aufgefordert, der tschechischen Armee zu befehlen, die Besetzung widerstandslos hinzunehmen. Göring drohte, bei Widerstand werde Prag durch die Luftwaffe dem Erdboden gleichgemacht. Man zwang Hacha, in den Morgenstunden des 15. März eine Erklärung zu unterzeichnen, in der es hieß, wegen der »ernsten Lage« auf dem »bisherigen tschechoslowakischen Staatsgebiet (sei) die Sicherung von Ruhe, Ordnung und Frieden« notwendig. Damit wurde die Besetzung als Polizeiaktion deklariert, um andere Mächte von Interventionen gegen Nazideutschland abzuhalten. In der Erklärung hieß es weiter, Hacha habe »das Schicksal des tschechoslowakischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches« gelegt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Invasion längst begonnen. Heeresverbände und die Leibstandarte SS »Adolf Hitler« besetzten am 14. März den wirtschaftlich wichtigen Verkehrsknotenpunkt Ostrava. Am 15. März folgten weitere Großverbände. Einen Tag späterwar die Besetzung abgeschlossen. Auf der Prager Burg verkündete Hitler einen Erlass, der bestimmte, die tschechischen Landesteile »gehören von jetzt ab« als »Protektorat Böhmen und Mähren« zum Nazireich.

Die Aggression brachte dem deutschen Imperialismus militärisch und wirtschaftlich einen beträchtlichen Kräftezuwachs, der in Verbindung mit der Nachgiebigkeit der englischen Appeasementpolitik seine Bereitschaft zu weiteren kriegerischen Aktionen deutlich erhöhte. Polen, das nächste Opfer im Visier der Nazis, war von drei Seiten umfasst. Erheblich war die militärische »Beute«. Der Wehrmacht fiel u. a. die Ausrüstung für 20 Divisionen, darunter für drei Panzerdivisionen, in die Hände. Von großer Bedeutung für die deutsche Kriegswirtschaft waren der »Gewinn« wichtiger Rohstoffvorkommen und -vorräte, die Verfügung über hochqualifizierte Arbeitskräfte, moderne industrielle Kapazitäten sowie erhebliche Devisenvorräte und die ausgedehnten außenwirtschaftlichen Beziehungen der tschechoslowakischen Wirtschaft. Über die CSR senkte sich für mehr als sechs Jahre die Nacht faschistischer Okkupation.