Macron fordert Stärkung der EU

Berlin. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Europa auf mehr Eigenständigkeit eingeschworen, um sich in der Welt behaupten zu können. »Europa und darin das deutsch-französische Paar hat die Pflicht, die Welt nicht ins Chaos abgleiten zu lassen«, sagte er am Sonntag in einer Rede zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag. »Deswegen muss Europa stärker werden, deswegen muss es eigenständiger werden.« Vor allem in Sachen Verteidigung und Sicherheit, betonte Macron. Der französische Staatschef ist Verfechter einer europäischen Armee und erhält dabei Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). (dpa/jW)