Kritik an Konferenz zu Antisemitismus

Wien. In Wien hat am Mittwoch die von der österreichischen Regierung veranstaltete Konferenz »Europa jenseits von Antisemitismus und Antizionismus« stattgefunden. Im Vorfeld hatten israelische Intellektuelle mit einem offenen Brief davor gewarnt, dass die Ankündigung Kritik am israelischen Staat mit Antisemitismus vermische und auch Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetze. Dies könnte dazu instrumentalisiert werden, jedwede Kritik an der Politik Israels zu verhindern, Kritik, die gegenüber anderen Ländern als legitim erachtet werde. (dpa/jW)