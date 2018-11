Düsseldorf. Im Landtag von Nordrhein-Westfalen haben die beiden Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen am Dienstag einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zur Aufklärung des Todes des unschuldig in der JVA Kleve inhaftierten Amad A. (siehe jW vom 8.11.) beantragt, wie der WDR am selben Tag berichtete. (jW)