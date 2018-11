Mit Rechten reden: Versuch fehlgeschlagen

Greifswald. Mit Rechten reden? Dazu hatte sich Referent Eric Wallis sogar bereit erklärt, als am Sonnabend rund 20 männliche Anhänger der »Identitären Bewegung« den Hörsaal der Universität Greifswald gestürmt hatten, in dem er einen Vortrag zum Thema »Gehirne waschen – Framing gegen Fremdenhass« halten wollte. Für den Austausch von Argumenten fühlten sich die Rechten aber dann offenbar nicht fit genug. Nach einem Bericht der Ostsee-Zeitung, die am Sonntag auch ein Video des Vorfalls auf ihre Internetseite stellte, hielten sie ein Transparent mit der Aufschrift »Man wird doch wohl noch seine Meinung sagen dürfen« in die Höhe und verlangten die »Sicherung der Festung Europa«, schlugen aber eine Einladung zur Diskussion aus. »Diese Menschen haben ja ein Anliegen«, sagte Wallis anschließend dem Blatt. »Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn wir im Rahmen dieses Themas eine richtige Diskussion hätten führen können.« Nach dem Abmarsch der Identitären wurde die Veranstaltung fortgesetzt. (jW)