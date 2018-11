Heimat-museum

Wolle, Schaf im Schafspelz, amtierende Wollkönigin: Ein Idyll aus Mörnsheim, Oberbayern Foto: Stefan Puchner/dpa/lby

Was ist eigentlich ein Heimatmuseum? In Till Müller-Klugs Hörspiel »Deutschlandpark« (WDR 2018; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3) ist es ein großer Abenteuerspielplatz für nationalistische Wirrköpfe. Das titelgebende Safarigelände errichten hier übereifrige Beamte in einer alten Braunkohlegrube. Es werden Prepper, Reichsbürger und Heimatvertriebene angesiedelt. Alles, um den Bestrebungen des Heimatministers Horst Seehofer zum Erfolg zu verhelfen. Der hatte zum Dienstantritt letztes Jahr von einem »Heimatmuseum« gesprochen, das er von nun an leiten werde.

Der Titel von Dörte Fiedlers »Neuland« (DLF 2018; Ursendung Di., 19.15 Uhr und Fr., 20.10 Uhr, DLF) hat ebenfalls einen unmittelbaren Bezug zu einer Politikerrede. Angela Merkel bezeichnete bekanntlich noch in den tiefen zehner Jahren das Internet als »Neuland«. Im Feature geht es nun um die Entwicklung eines Speicherchips in der späten DDR, der die Konkurrenzfähigkeit in der internationalen Computertechnik sichern sollte. In sechs Teilen – vier am Dienstag, zwei am Freitag – erzählt diese Radioarbeit von den damaligen technischen Entdeckungen und bietet ein kontextualisierendes Zeitporträt.

An frei produzierten Audioarbeiten werden in der »Kurzstrecke 79« (Autoren/DLF Kultur 2018; Mi., 0 Uhr, DLF Kultur) diesmal chamäleonartige Klangkunst aus Mexiko, ein apokalyptisches Sintflutfeature und ein Kommunikationsdrama über zwischenmenschliche Sprachlosigkeit geboten. Damit das Thema Gesellschaftsordnung nicht der allgemeinen Sprachlosigkeit zum Opfer fällt: »Inkasso Hasso: Aktuelles zur Theorie der Klassengesellschaft« (Mi., 8 Uhr, FSK).

Und weiter geht’s beim WDR-Hörspielschwerpunkt »Denk’ ich an Deutschland«, zu dem auch »Deutschlandpark« gehört. Als nächstes steht von der Gruppe Operation schwarz-roter August das märchen- und ideologiekritische Hörspiel »Geschichte, wie ich einmal versucht habe, Jakob zum Kommunisten zu machen« (WDR 2014; Mi., 19 Uhr, WDR 3) an. Weitere Beiträge zum Hörspielschwerpunkt, dessen Ziel es ist, »Geschichten von der großen Politik im Kleinen« zu erzählen: Andreas Luges »Reformlandschaften« (SWR 2007; Do., 19 Uhr, WDR 3) – hier wird die deutsche Kernfamilie neoliberal durchoptimiert; Lothar Schönes »Tod auf dem Friedhof« (WDR 2018; Ursendung Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Sa., 17 Uhr, WDR 5) – der Fall eines frisch Ermordeten auf dem Friedhof weist Verbindungen zur Bankenbranche auf; und in Tom Peuckerts »Die Wähler« (WDR 2018; Ursendung Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. So., 17 Uhr, WDR 5) bauen sich ein paar angehende Wutbürger im Keller ihr Utopia aus Streichhölzern.

Hannelies Taschaus »Normalerweise zieht die Frau mit dem Mann oder Der gute Feind« (RB 1977; Mi., 21.30 Uhr, DLF Kultur) erzählt vom goldenen Käfig der Ehe, der sich hier im provinziell kleinstädtischen Eigenheim manifestiert. Dieter Bauer geht im ARD-Radiofeature »Cottbus – über Gewalt in einer überforderten Stadt« (NDR 2018; Mi., 22 Uhr, SWR 2) in eine provinzielle Großstadt, und Cevdet Erek führt anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt durch hundert Jahre Radiogeschichte: »Radiophonic Spaces« (DLF Kultur 2018; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur). Unverpassbar ist Elfriede Jelineks Komödie zur Komponistenfamilie Schumann »Frauenliebe – Männerleben« (SWR/HR 1982; So., 14 Uhr, HR2 Kultur), und wer wissen will, wie sich der Treibhauseffekt aufs Schreiben auswirkt, hört am besten Jane Tver­steds und Martin Zähringers Feature »Climate Fiction – über den Klimawandel in der Literatur«(WDR 2018; Ursendung So., 19 Uhr, WDR 3).