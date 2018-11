Bahn und Lokführer verhandeln weiter

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben ihre Tarifverhandlungen wieder aufgenommen. Er erwarte ein Angebot des Unternehmens insbesondere zu den Arbeitszeiten, sagte GDL-­Vize Norbert Quitter am Montag zum Auftakt der zweitägigen Gespräche in Frankfurt. Pausen »auf dem Zug« sowie auswärtige Übernachtungen des Fahrpersonals müssten reduziert werden. Quitter beklagte die umständlichen Einsatzpläne für die rund 36.000 Lokführer und Zugbegleiter. (dpa/jW)