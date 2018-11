Umwelthilfe kritisiert CDU-Forderung

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Bestrebungen der CDU kritisiert, ihr die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner sieht in dem Vorstoß ein »Politikum«. »Man fragt sich, welche Instinkte mit einem solchen Antrag bedient werden sollen«, sagte der DUH-Chef. Die Organisation spielt eine zentrale Rolle in der Debatte um Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten und hat solche vor Gericht in den vergangenen Monaten bereits mehrfach durchgesetzt. (AFP/jW)