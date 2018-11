Bitcoin so wenig wert wie vor einem Jahr

Frankfurt am Main. Der Handel mit Digitalwährungen wie Bitcoin ist am Montag weiter eingebrochen. Der schon in der vergangenen Woche zu beo­bachtende Ausverkauf hielt an. Auf der Handelsplattform Bitstamp fiel der Bitcoin-Kurs mit 5.173 Dollar auf den tiefsten Stand seit Oktober 2017. Der Gesamtwert aller rund 2.000 Digitalanlagen beläuft sich nach Angaben der Internetseite Coinmarketcap derzeit auf rund 170 Milliarden Dollar (rund 149 Milliarden Euro). Vergangenen Mittwoch seien es noch 210 Milliarden Dollar gewesen, zu Zeiten des Krypto-Booms waren es fast 830 Milliarden Dollar. (dpa/jW)