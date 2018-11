USA diktieren Mexiko Asylregelung

Washington. Die USA und die künftige mexikanische Regierung haben sich auf eine Asylregelung geeinigt. Das meldete die Washington Post am Samstag abend (Ortszeit) unter Berufung auf hochrangige Mitglieder des Übergangsteams des künftigen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, der am 1. Dezember vereidigt werden soll. Demnach müssen Asylbewerber in Mexiko warten, während ihre Fälle von US-Gerichten geprüft werden. (dpa/jW)