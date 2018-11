Sammelklage gegen Mercedes-Benz-Bank

Stuttgart. Das Oberlandesgericht Stuttgart will sich von Ende Januar an mit der Musterfeststellungsklage gegen die Autokreditverträge der Mercedes-Benz-Bank befassen. Für den 25. Januar hat der 6. Senat unter dem Vorsitzenden Richter Oliver Mosthaf bereits einen ersten Termin angesetz, wie die beteiligten Parteien bestätigten. Geklagt hat die Schutzgemeinschaft für Bankkunden, die Mängel in den Widerrufsregeln der Kreditverträge der Bank sieht. Sie will erreichen, dass alle seit 2014 geschlossenen Verträge auch jetzt noch widerrufen werden können – und damit vom Abgasskandal betroffenen Autofahrern eine Möglichkeit schaffen, ihre Wagen wieder loszuwerden. (dpa/jW)