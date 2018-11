Altmaier will Steuern für Konzerne senken

Berlin. Angesichts des Konjunktureinbruchs in Deutschland im dritten Quartal plant Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gleich ein ganzes Maßnahmenbündel. Er kündigte gegenüber der Welt am Sonntag insbesondere an, die Steuern für Unternehmen senken zu wollen: »Die Körperschaftssteuer ist in Deutschland inzwischen höher als in anderen großen Industrieländern wie USA, Großbritannien und demnächst auch Frankreich«, kritisierte Altmaier. Das sei ein Nachteil und gefährde Arbeitsplätze. (AFP/jW)