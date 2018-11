Söder erklärt Bewerbung um CSU-Vorsitz

München. Nach der Ankündigung seiner Bewerbung um den CSU-Vorsitz erklärt sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) am heutigen Montag öffentlich. Söder will um 12.30 Uhr in München eine Pressekonferenz geben, wie der Verein der bayerischen Landtagspresse am Sonntag mitteilte. Söder galt bereits zuvor als Favorit für die Nachfolge von Horst Seehofer als Parteichef. Seehofer will sein Amt bei einem Sonderparteitag am 19. Januar zur Verfügung stellen. Vor Söders Ankündigung hatte CSU-Vizechef Manfred Weber mitgeteilt, dass er sich nicht für den Posten bewirbt. (AFP/jW)