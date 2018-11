Linke ruft SPD und Grüne zu Hartz-IV-Dialog auf

Berlin. Der Bundestagsfraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, hat die Spitzen von SPD und Grünen zu gemeinsamen Beratungen über Alternativen zum Hartz-IV-System aufgerufen. Diejenigen, »für die der Sozialstaat nicht eine zu tragende Last, sondern ein Grundpfeiler unserer Demokratie und Gesellschaft ist«, müssten an einem Strang ziehen, schrieb Bartsch in einem der Deutschen Presseagentur am Sonntag vorliegenden Text. Man solle die Chance ergreifen, »dem Wettstreit unserer Parteien über das beste Konzept für eine Reform des Sozialstaates« einen gemeinsamen Dialog voranzustellen, erläuterte Bartsch ungeachtet der Rolle der SPD als Juniorpartner von CDU und CSU im Bund. (dpa/jW)