Deutsche Bank systemrelevant

Basel. Die Deutsche Bank gehört nach einer am Freitag in Basel veröffentlichten Aufstellung des internationalen Finanzstabilitätsrates (Financial Stability Board/FSB) zu den vier Banken mit der größten Systemrelevanz in der Welt. Wie die Citigroup und HSBC wird sie in der dritthöchsten Stufe der FSB-Rangliste geführt. Banken in dieser Kategorie sind gehalten, einen zusätzlichen Eigenkapitalpuffer von zwei Prozent auf die Risikopositionen zu halten. Als Bank mit mehr Relevanz – und damit auch als kritischer für das Finanzsystem – wird nur noch das US-Geldhaus JP Morgan eingestuft. (dpa/jW)