Bundesregierung will Bafög anheben

Berlin. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will einem Medienbericht zufolge den Mietkostenzuschuss für Bafög-Empfänger deutlich erhöhen. Die monatliche Wohnpauschale für Bafög-Bezieher, die nicht bei ihren Eltern leben, solle von 250 Euro auf 325 Euro steigen, heißt es laut den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben) in einem Eckpunktepapier ihres Ministeriums. »Die Wohnkosten steigen, gerade in den Hochschulstädten«, heißt es demnach zur Begründung. Auch der Bafög-Höchstsatz soll steigen, und zwar von derzeit 735 Euro auf rund 850 Euro im Monat. (AFP/jW)