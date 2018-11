Tote nach Angriff auf Bar in USA

Thousand Oaks. Ein Mann hat in einer Bar im kalifornischen Thousand Oaks mindestens 13 Menschen getötet. Das teilte ein Sprecher des Büros des Sheriffs am Donnerstag mit. Zu den Toten zähle auch ein Polizist, der den Tatort betreten hatte und durch mehrere Schüsse getroffen wurde. Auch der Schütze ist nach Angaben der Behörden tot. Am späten Mittwoch abend (Ortszeit) hatte ein Mann in der Tanzbar das Feuer auf die Gäste eröffnet. (dpa/jW)