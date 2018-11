Commerzbank: Weniger Gewinn

Frankfurt am Main. Die Commerzbank, die kürzlich aus dem Börsenindex Dax in den MDax »abgestiegen« ist, hat nach am Wochenende bekanntgewordenen Einschätzungen von Analysten im dritten Quartal 2018 weniger verdient als ein Jahr zuvor. Die Zahlen für den Dreimonatszeitraum von Juli bis Ende September legt die Frankfurter Bank, deren größter Aktionär seit der Finanzkrise der Bund ist, am Donnerstag vor. Experten erwarten ein Vorsteuerergebnis von 315 Millionen Euro und unter dem Strich einen Gewinn von um die 200 Millionen Euro. (dpa/jW)