Trump will Migranten mit Soldaten stoppen

Washington. Kurz vor der wichtigen Wahl eines Teils des US-Kongress hat US-Präsident Donald Trump seine harte Haltung zur sogenannten Migrantenkarawane unterstrichen. »Angesichts dieses Nationalen Notstandes setze ich das Militär ein. Sie werden gestoppt werden«, schrieb er am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. Die Gruppe Tausender Menschen aus Mittelamerika setzte unterdessen ihren Marsch durch Mexiko Richtung USA fort. Neben den Grenzschützern befinden sich bereits 2.100 Nationalgardisten an der Grenze, laut Medienberichten will das Pentagon weitere 800 Soldaten schicken.(dpa/jW)