Spontaner Streik am Flughafen

Brüssel. Wegen eines Streiks von Gepäckarbeitern am Brüsseler Flughafen sind kurz vor dem Wochenende mehr als 130 Starts und Landungen gestrichen worden. Der spontane Streik hatte am frühen Donnerstag abend begonnen und sollte den Angaben zufolge bis Sonnabend morgen um 6 Uhr dauern. Betroffen sind nur Flüge, die von Angestellten des Dienstleisters Aviapartner abgefertigt werden – darunter sind vor allem Maschinen von Ryanair. Nach Angaben von Gewerkschaftern richtet sich der Streik unter anderem gegen den Druck am Arbeitsplatz. (dpa/jW)