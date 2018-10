Ramallah. Ein junger Mann ist von israelischen Soldaten im nördlichen Westjordanland getötet worden, das teilte das Krankenhaus in der nahegelegenen Stadt Nablus am Mittwoch mit. Drei weitere Palästinenser seien bei dem Vorfall in dem Ort Tamun schwer verletzt worden. Nach palästinensischen Medienberichten waren Soldaten zu einer Razzia in den Ort vorgedrungen. (dpa/jW)