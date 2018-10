Chinas Wirtschaft legt zu

Beijing. Das Bruttoinlandsprodukts (BIP) Chinas ist im dritten Quartal um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, wie die Regierung in Beijing am Freitag mitteilte. In den ersten beiden Quartalen betrug das Wachstum noch 6,8 und 6,7 Prozent. »Wir sind aber in der Lage, das Ziel von etwa 6,5 Prozent Wachstum im Gesamtjahr zu erreichen«, sagte ein Sprecher des nationalen Statistikamtes am Freitag. (AFP/Reuters/jW)