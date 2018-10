Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg

Luxemburg. Die EU-Außenminister hoffen nach dem Rückschlag in den Verhandlungen weiterhin auf einen geregelten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Er glaube, dass es noch möglich sei, einen Ausstiegsvertrag zwischen der EU-Kommission und Großbritannien zu schließen, auch wenn die Zeit dränge, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas auf einem Treffen mit seinen Amtskollegen am Montag in Luxemburg. Am Sonntag scheiterte eine Einigung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien auf ein solches Abkommen, die Gespräche liegen nun bis zum EU-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag auf Eis. (Reuters/jW)