Beide koreanische Staaten vereinbaren Kooperation

Seoul. Hochrangige Vertreter der beiden koreanischen Staaten haben sich am Montag im Grenzort Panmunjom darauf verständigt, dass spätestens ab Anfang Dezember grenzüberschreitende Schienenstrecken und Straßen modernisiert werden sollen. Zudem vereinbarten sie Gespräche über militärische Entspannungsmaßnahmen, humanitäre Fragen und eine gemeinsame Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2032, wie südkoreanische Medien berichteten. Südkoreas Präsident Moon Jae In und sein nordkoreanischer Amtskollege Kim Jong Un hatten sich im September in Pjöngjang bei ihrem Gipfeltreffen auf eine Reihe von Projekten geeinigt.(dpa/jW)