US-Pastor darf Türkei verlassen

Istanbul. Nach rund zwei Jahren kann der in der Türkei festgehaltene US-Pastor Andrew Brunson das Land verlassen. Ein Gericht im westtürkischen Izmir hat am Freitag die Aufhebung des Hausarrests angeordnet. Auch die Ausreisesperre wurde aufgehoben. Brunson kann nun in die USA fliegen. Die gleichzeitig ausgesprochene Haftstrafe von drei Jahren, einem Monat und 15 Tagen muss er damit nicht antreten. Dem US-Pastor wurden Unterstützung der PKK und der Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, den die türkische Führung für den Putschversuch 2016 verantwortlich macht. (dpa/jW)