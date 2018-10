Werden Sie Eigentümer der jungen Welt

Rendite für jW-Genossenschafterinnen und -Genossenschafter: Täglich eine unabhängige Zeitung Foto: Grafik: Thomas J. Richter

Viele Verlagshäuser sind dafür da, ihren Besitzern möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Andere Printmedien wiederum werden von großen Verlagen, Parteien oder reichen Eigentümern als Flaggschiff ihrer ideologischen Positionen ausgehalten. Eine Zeitung zeigt von all dem unabhängig Flagge: Die Tageszeitung junge Welt agiert zwar auch auf einem kapitalistischen Markt und muss daher zumindest kostendeckend arbeiten. Da sie für Investitionen zur Erhöhung ihrer Reichweite nicht einfach auf Banken oder einen finanzkräftigen Verlag zurückgreifen kann, wurde für ihre Unterstützung die Linke Presse- und Verlagsgenossenschaft LPG junge Welt eG gegründet. Ihr gehört die Mehrheit an der Verlag 8. Mai GmbH, in der junge Welt erscheint. Leserinnen und Leser der jW können Mitglied werden und Anteile zeichnen (mindestens einen für 500 Euro, maximal 50 solcher Beteiligungen, wobei der Zeichner eine Stimme hat, egal wie viele er zeichnet). Die Anteile können auch in Raten von mindestens 25 Euro pro Monat bezahlt werden. Zur Zeit vereint die Genossenschaft 2.127 Mitglieder. Es sollten aber mehr sein, um die wachsenden politischen und ökonomischen Aufgaben erfüllen zu können. Falls Sie die finanzielle Möglichkeit haben, unsere Arbeit auch auf diese Art zu unterstützen, werden Sie doch Mitglied und damit Miteigentümer sowie Mitherausgeber dieser Zeitung.

Vorstand der LPG junge Welt eG