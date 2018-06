Profite mit »grünen Lügen«

Etwas näher an die Realität gerückt: Aktivisten übermalen ein Banner des Ölkonzerns BP (Wien, 7. 7. 2010) Foto: Lisi Niesner/Reuters

Die Naturzerstörungen durch Monopol- beziehungsweise Oligopolkonzerne wie das Nahrungsmittelkonglomerat Nestlé oder den größten Fleischhersteller der Welt JBS sind gut dokumentiert. Aber weder stellen sie ihre umweltschädliche Produktion ein, noch beschließen Parlamente gesetzliche Regelungen, um Klima, Regenwälder, Meere, Tiere und Ökosysteme ernsthaft zu schützen.

Statt dessen haben Staats- und Kapitalvertreter zusammen mit PR-Firmen eine ausgefeilte Strategie entwickelt, um ihre Geschäfte ungehindert auf Kosten von Mensch und Natur fortsetzen zu können: das »Greenwashing«. Im wesentlichen handelt es sich dabei um eine spezifische Form der Kommunikation – man könnte auch Propaganda sagen – in Kombination mit ökologisch verkleideter Produktdiversifizierung. Konzerne und Staatsapparate präsentieren antiökologisches Wirtschaften profitorientierter Privatbetriebe mithilfe von Begriffen und Bildern grüner Bewegungen als ökologischen Segen für die Gesellschaft. Gleichzeitig versuchen sie, politisches Handeln auf individuelle Kaufentscheidungen für Waren zu reduzieren, die sie als »nachhaltig« und sozial »fair« zertifiziert vermarkten. Die Ziele sind klar: die Abwendung jeglicher ernstzunehmender Eingriffe in die Produktion und die Kanalisierung von Protest in die Kreisläufe des Kapitals.

Die verschiedenen Facetten der »grünen Lüge« entfaltet die Journalistin Kathrin Hartmann, mit Werner Boote (»Plastic Planet«) auch Koautorin des gleichnamigen Dokumentarfilms, anhand fünf konkreter Fälle. Sie zeigt unter anderem, wie »die Mutter des Greenwashings«, das britische Mineralölunternehmen BP, sich um die Jahrtausendwende als ökologisches Energieunternehmen inszenierte. Aus »British Petroleum« wurde »Beyond Petroleum« (»Über Erdöl hinaus«), allerdings ohne am Kerngeschäft etwas zu verändern. Wie wichtig den Managern das Öko­image geworden ist, stellte sich im Jahr 2010 nach der Explosion der Explorationsstation Deepwater Horizon im Golf von Mexiko heraus. BP manipulierte die Informationen über die größte Ölpest in der Geschichte so lange, bis sie wie ein Spleen verrückter Ökoaktivisten wirkte.

Wenn es nötig ist, heben Kapitalisten auch neue Institutionen aus der Taufe. Der britisch-niederländische Konzern Unilever hat zum Beispiel mit anderen namhaften Palmölherstellern, -verarbeitern und -verkäufern, darunter Bayer und Walmart, den »Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl« gegründet. Dessen Anforderungen an »Nachhaltigkeit« sind so gering, dass Zeit seines Bestehens die »massive Zerstörung von Wald« für Ölpalmmonokulturen »nicht nennenswert« eingedämmt worden ist. Nichtsdestotrotz nutzen seine Mitglieder ihn, um ihre Waren als »ökologisch korrekt« zu vertreiben. Ähnlich bizarr geht es beim »Globalen Runden Tisch für nachhaltiges Rindfleisch« zu. Der Fleischproduzent JBS aus Brasilien, McDonald’s und andere nutzen ihn, um die in den USA üblichen riesigen Tiermastanlagen unter freiem Himmel als Mittel zur Steigerung der Ressourceneffizienz und Waldschutzmaßnahme auszugeben, während sie ihre Rindfleischwaren als »nachhaltig« veräußern.

Besondere Weihen erhalten diese Runden Tische durch die Teilnahme des World Wide Fund for Nature (WWF) und anderer großer Naturschutzorganisationen. Laut eigener Aussage arbeitet der WWF »mit Unternehmen zusammen, um sie zu verändern«, und kooperiert »mit wichtigen Wirtschaftsträgern«, um »Einfluss auf die Förderung von ökologisch nachhaltigem Handeln« zu nehmen. Zusammen mit den größten Profiteuren der Naturzerstörungen hat der WWF dafür diverse Siegel erfunden, die alle, in den Worten Hartmanns, zur Produktionssteigerung geführt, den Zugang zu Ressourcen gesichert, Markennamen promotet und damit die Konzernmacht gesteigert hätten.

Hartmanns fesselnde Kritik hat aber auch deutliche Schwachstellen. Sie treten hervor, wenn die Autorin über das eigentliche Sujet hinausgeht und erklärt, wie es zur Destruktion der Natur kommt und was dagegen getan werden muss. Hartmann konstatiert zwar, dass »im globalen Kapitalismus (…) Ausbeutung, Menschenrechtsverletzungen, Klimaschäden und Naturzerstörung keine vermeidbaren Kollateralschäden« seien. Vielmehr gründe der Profit auf ihnen. So weit, so gut.

Aber dann referiert sie affirmativ die Positionen einer linksgrünen Sozialdemokratie, als ob es die kapitalistische Klassengesellschaft und den Klassenkampf um das gesellschaftliche Naturverhältnis auf nationaler und internationaler Ebene nicht gäbe: Ein »gesellschaftsstabilisierender Kompromiss zwischen den Interessen der Herrschenden und breiten Schichten der Bevölkerung« ermögliche erst unsere »imperiale Lebensweise«, wie sie die Professoren Ulrich Brand und Markus Wissen beschreiben. Die reichen Gesellschaften, argumentiert Hartmann mit Bezug auf den Soziologen Stephan Lessenich, externalisierten die ökologischen Kosten in die Peripherie. »Wir« lebten über die Verhältnisse anderer. Daher bedürfe es einer »radikalen Änderung der Lebensweise des Westens«.