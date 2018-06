Schönfärberei nicht akzeptiert

Volker Bouffiers Vergangenheit hat mehr als nur dunkle Flecken. Foto: Boris Roessler/dpa

Der NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags hat sich nach vierjähriger Aufklärungsarbeit und mehr als 100 Zeugenvernehmungen nur auf ein gemeinsames Vorwort geeinigt. Einen gemeinsamen Abschlussbericht legten die Fraktionen in der letzten Sitzung am Freitag in Wiesbaden nicht vor. SPD und Linke begründeten ihre fehlende Zustimmung zu dem mehr als 700 Seiten starken Bericht der »schwarz-grünen« Mehrheit damit, dass speziell die Rolle und das Handeln von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als Innenminister im Jahr 2006 nicht richtig beschrieben worden sei.

Die Fraktion Die Linke erklärte am Freitag, ihre Vertreter hätten bereits bei der ersten Durchsicht des Berichtsentwurfs von Jürgen Frömmrich (Bündnis 90/Die Grünen) 260 Stellen gefunden, an denen »Änderungs- und Ergänzungsbedarf« bestehe. Deshalb werde Die Linke ein eigenes Sondervotum zum NSU-Abschlussbericht vorlegen.

Nach dem Mord an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat hatte Bouffier mit einer Sperrerklärung verhindert, dass die V-Leute des Verfassungsschutzbeamten Andreas Temme, der zur Tatzeit an einem der Rechner am Tatort eingeloggt war, von der Polizei befragt werden konnten. Der Mord am 6. April 2006 konnte erst Ende 2011 der rechten Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) zugeordnet werden.

Der hessische Untersuchungsausschuss sollte herausfinden, welches Fehlverhalten es bei der Aufklärung des Mordes in hessischen Behörden gegeben hatte. Bei der Abstimmung der einzelnen Punkte des Abschlussberichts hatte sich die FDP-Fraktion teils enthalten, teils mit der »schwarz-grünen« Regierungskoalition gestimmt. Das Vorwort, auf das sich alle Fraktionen einigen konnten, enthält eine Entschuldigung bei den Angehörigen der Opfer der Mord- und Anschlagsserie des NSU.

Der Abschlussbericht rede »viel zu viele Dinge schön«, erklärte die Landtagsfraktion Die Linke am Freitag. »Zwar formuliert der Bericht verhaltene Kritik daran, dass Bouffier die von Temme geführten V-Männer (VM) pauschal für Polizeivernehmungen gesperrt hat, statt wie rechtlich notwendig eine Entscheidung über jeden einzelnen VM zu treffen und zu begründen. Allerdings wird im Abschlussbericht von Schwarz-Grün die Entscheidung nicht grundsätzlich kritisiert und die Behauptung aufgestellt, eine Vernehmung der VM hätte die Ermittlungen nicht weitergebracht.«