Japan rutscht Richtung Rezession

Tokio. Die japanische Wirtschaft könnte im laufenden Quartal in die Rezession rutschen. Bereits zum Jahresanfang sank das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal preisbereinigt um 0,2 Prozent, wie die Regierung in Tokio am Freitag mitteilte. Die sinkende Wirtschaftsleistung markiert das Ende einer Wachstumsphase, die acht Quartale und damit so lange wie seit dem Boom der 80er Jahre nicht mehr anhielt. Ein Grund für die jetzige Entwicklung sind sinkende Konsumausgaben. (Reuters/jW)