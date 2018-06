ATTAC siegt gegen Großbank vor Gericht

Carpentras. Die von der Großbank BNP Paribas verklagte ­ATTAC-Aktivistin Nicole Briend ist am Donnerstag abend in der französischen Stadt Carpentras bei Avignon freigesprochen worden. Die pensionierte Schuldirektorin hatte im März 2016 bei einem Aktionstag von ATTAC Frankreich gegen die Aktivitäten des Geldinstituts in Steueroasen protestiert. Gemeinsam mit einem Dutzend Demonstranten hatte sie symbolisch Stühle der Bank beschlagnahmt, teilte ­ATTAC am Freitag mit. Mit dem Freispruch bestätige das Gericht die Legitimität der Aktionen im Kampf gegen Steuerbetrug, erklärte das globalisierungskritische Netzwerk. (jW)