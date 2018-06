Da waren es noch vier

Sofia. Deutschlands Amateurboxerinnen sind auch am zweiten Tag der Europameisterschaften in Sofia erfolglos geblieben. Die deutsche Meisterin im Federgewicht, Ornella Wahner (Halle/Saale), verlor ihren Vorrundenkampf gegen Daria Abramowa aus Russland mit 1:4-Richterstimmen. Halbfliegengewichtlerin Annemarie Stark (Lübeck) hatte gegen die Türkin Ayse Cagirir mit 0:5 das Nachsehen. Am Vortag hatten sich drei weitere Starterinnen des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) nach klaren Punktniederlagen verabschiedet. Vier DBV-Boxerinnen sind noch im Wettbewerb. (dpa/jW)