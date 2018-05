Neues im Vatikan

Rom. Im Vatikan steht erstmals ein Frauenfußballspiel an. Teams weiblicher Vatikan-Bediensteter treten am 10. Juni im Rahmen eines Sport- und Familienfestes auf der Sportanlage Pio XI gegeneinander an. Im Vatikan arbeiten rund 750 Frauen, ein Frauenfußballteam gab es bisher nicht. Männerfußball hat lange Tradition. Höhepunkt beim Sportfest ist dann auch die Partie um den Supercup des Vatikans: Der aktuelle Pokalsieger, die 1966 gegründete Elf der Vatikanischen Museen, trifft auf den amtierenden vatikanischen Ligameister, die Betriebssportmanschaft der päpstlichen Kinderklinik Bambino Gesù. Der Vatikan gehört zu den wenigen Staaten, die nicht im Weltverband FIFA organisiert sind. (sid/jW)